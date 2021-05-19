В Сети восхищаются внешностью вернувшейся в Россию внучки Кобзона

В Сети восхищаются внешностью вернувшейся в Россию внучки Кобзона
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Девочке пророчат карьеру модели

Некоторое время назад в поле зрения общественности попала 16-летняя внучка Иосифа Кобзона Арнелла-Мари. Пользователей Сети поразила яркая внешность родственницы покойного артиста.

Арнелла-Мари родилась в браке дочери Кобзона Натальи и юриста Юрия Рапопорта. Помимо нее, у Иосифа Давыдовича осталось еще шесть внуков.

Некоторое время юная красавица жила в Испании. Недавно она вернулась в Россию.

Внучка исполнителя хита "Не думай о секундах свысока" не стремится к известности. Несмотря на свой привлекательный внешний вид, Арнелла-Мари редко делится с подписчиками фотографиями в "Инстаграм".

Однако те редкие кадры, которые появляются в ее микроблоге, производят настоящий фурор. Последний снимок девочка опубликовала 17 мая. Родственница артиста позирует на фоне здания Министерства иностранных дел РФ – одной из семи сталинских высоток.

"Русский стиль", – написала Арнелла-Мари на английском языке.

Подписчики Рапопорт отметили, что она выглядит великолепно.

"Шикарная", "Красотка", "Ангел", "Превосходная", – прокомментировали подписчики.

Действительно, природа наградила Арнеллу-Мари яркой внешностью. Чего только стоит ее выразительный взгляд и аккуратные черты лица.

Учитывая все это, красавице советуют начать строить модельную карьеру.

Напомним, знаменитый дедушка Рапопорт скончался 30 августа 2018 года. Он ушел из жизни в возрасте 80 лет. Причиной трагедии стала онкология.

Ранее в Интернете стали обсуждать пляжное фото вдовы Иосифа Давыдовича Нинель Кобзон. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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