Телеведущая подаловалась, что пропускает через себя каждое откровение своих гостей

19 мая Лере Кудрявцевой исполняется 50 лет. По этому случаю телеведущая дала большое интервью, в котором рассказала, с какими трудностями она сталкивалась во время съемок передачи "Секрет на миллион".

Напомним, шоу выходит на телеэкраны с сентября 2016 года. С тех пор в студии проекта побывало огромное количество знаменитостей.

Кудрявцева призналась, что общение с каждым гостем дается ей достаточно тяжело. А все потому, что Лера является эмпатом. Откровения представителей российского шоу-бизнеса трогают телезвезду до глубины души, заставляя переживать чужие эмоции.

"После каждой программы мне надо отдыхать дня два-три", - отметила ведущая.

Лера заявила, что с некоторыми героями ей крайне непросто найти общий язык. Речь идет о людях, которые сознательно завышают свою популярность. Из-за этого работа становится сущим кошмаром. Что касается настоящих звезд, то они чаще всего легко идут на контакт, передает РИА ФАН.

Также Кудрявцева рассказала о самых тяжелых темах для нее. Когда речь заходит о смерти близких, телезвезда еле сдерживается, чтобы не расплакаться.

Отвечая на вопрос, почему знаменитости доверяют ей самые сокровенные тайны, Лера объяснила, что ее имя считается своеобразным гарантом. Мол, сказанные в эфире слова в дальнейшем не будут перевраны и искажены.

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто помимо Кудрявцевой состоит в неравном браке. Напомним, телеведущая замужем за 32-летним хоккеистом Игорем Макаровым.