Кто из кинозвезд СССР был забыт и умер в нищете

Нонна Мордюкова. Фото: Igor Gnevashev/ Russian Look/ www.globallookpress.com Георгий Вицин. Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com Татьяна Самойлова. Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com
Алексей Смирнов. Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com Изольда Извицкая. Кадр из &#34;Отцы и дети&#34; (1958) Михаил Кононов. Кадр из фильма &#34;Вокзал для двоих&#34; (1982) Владимир Ивашов. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/ www.globallookpress.com
Они страдали из-за невостребованности, ушедшей славы и нехватки средств на жизнь

Не все известные и популярные в советское время артисты нашли свое место в лихие 90-е и позже. Они были совсем забыты и умерли в полной нищете.

Эти знаменитости страдали из-за невостребованности – работы для них почти не было. Былая слава ушла, средств на жизнь катастрофически не хватало. 

КТО ИЗ СОВЕТСКИХ КИНОЗВЕЗД БЫЛ ЗАБЫТ И УМЕР В НИЩЕТЕ

Георгий Вицин. Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com

Незавидная судьба ждала Георгия Вицина. Исполнитель ролей Труса в "Приключениях Шурика", Хмыря в "Джентльменах удачи", Бальзаминова и многих других был очень популярен в СССР. После распада страны он вначале гастролировал в составе с партнерами по кинокомедиям, а после только играл в театре и бедно жил в хрущевке. Пенсии мало на что хватало, но помощи он не принимал. Похороны знаменитости были скромными, в последний путь его провожали вдова, дочь и немного соседок. И только через годы на его могиле появились памятник и оградка: денег у родных не было.

Нонна Мордюкова. Фото: Igor Gnevashev/ Russian Look/ www.globallookpress.com

Трудно было в постсоветское время и народной артистке Нонне Мордюковой. Она сыграла огромное количество запоминающихся киногероинь, а в последний раз снялась в 1999 году в фильме "Мама". Позже актриса долго болела, из-за чего не могла работать, не участвовала ни в съемках, ни концертах, жила на скудную пенсию. Даже не могла себе позволить купить некоторые продукты, только смотрела на них или брала, чтобы понюхать.

Алексей Смирнов. Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com

Сложная жизнь была и у Алексея Смирнова, известность которому принесли роли тунеядца Феди в комедии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" и Макарыча в кинокатине "В бой идут одни старики". Из-за полученной на фронте контузии он не мог иметь детей, жена ушла, и знаменитый актер, имеющий боевые награды, до конца своих дней жил с мамой в старой коммуналке. В последние годы он тяжело болел.

Татьяна Самойлова. Фото: Russian Look/ www.globallookpress.com

Блиставшая в 1960-х годах Татьяна Самойлова была признана одной из самых красивых актрис советского и европейского кино. После того, как фильм "Летят журавли", где она играла главную героиню, получил "Оскар", ее наперебой приглашали сниматься западные режиссеры. Сыграв в небошльшом количестве других советстких картин, актриса в следующий раз сверкнула в "Анне Карениной" и больше не появилась на экранах. Временами сообщалось о ее исчезновениях из дома. Она заболела и умерла в одной из больниц Москвы.

Михаил Кононов. Кадр из фильма "Вокзал для двоих" (1982)

Нелегко пришлось на склоне жизни и Михаилу Кононову. Он вошел в кино тоже в 1960-х, но стал знаменитым после съемок в "Большой перемене". Затем отличился в роли пирата Крыса в культовом телесериале "Гостья из будущего". Но с 1990-х его перестали приглашать. Написанную актером книгу воспоминаний не взялись печатать ни в одном издательстве. Крайняя нужда заставила его продать квартиру в Москве и перебраться в область. Когда он попал в больницу с воспалением легких, денег на лекарства не было и через две недели артиста не стало.

Изольда Извицкая. Кадр из "Отцы и дети" (1958)

Страшная участь ждала Изольду Извицкую, которую также считали эталоном красоты в СССР. Популярной она стала после выхода на экран фильма "Сорок первый". Затем сыграла в лентах "Коммунист", "Вызываем огонь на себя", "По тонкому льду". Когда звать на съемки перестали, работала в театре. Умерла, когда ей было 38 лет, в полной нищете и одиночестве. Тело актрисы нашли только через неделю. Оставленная мужем, она долго голодала, стала пить. Ходили слухи, что ее убили.

Владимир Ивашов. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/ www.globallookpress.com

Тяжело было и Владимиру Ивашову. Исполнитель главной роли в картине "Баллада о солдате" стал известен на весь мир. Потом актер сыграл Печорина в фильме по известному роману Михаила Лермонтова, адъютанта полковника Кудасова  в "Новых приключениях неуловимых". где особенно запомнилсяпесней "Русское поле", и нескольких других. Потом играл в театре, в в 1990-х снялся лишь в одном фильме. Работал грузчиком, прорабом и разнорабочим – чтобы добыть средства на жизнь. Это подорвало здоровье, актер умер в 56 лет. 

Полина ДОРОЖКИНА

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