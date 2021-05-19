Примадонна была не в восторге от работы хореографа с ее дочерью

Алла Духова вспомнила о ссоре с Аллой Пугачевой, которая произошла много лет назад. О претензиях со стороны артистки хореограф рассказала в эфире нового выпуска передачи "Секрет на миллион".

В прошлом одной из учениц Духовой была Кристина Орбакайте. Алла Борисовна внимательно следила за деятельностью дочери и ее наставницы. В какой-то момент исполнительница хита "Миллион алых роз" подошла к Алле Владимировне и высказала ей свое недовольство.

"Что это вы мою доченьку задвигаете?" – в лоб спросила певица.

Знаменитость хотела, чтобы наследница выступала на сцене как можно чаще.

При этом у Орбакайте и Духовой сложились очень хорошие отношения. Артистка и хореограф часто вместе проводили время после работы. Однажды Кристина и Алла Владимировна развлекались всю ночь на одной из вечеринок.

"Я пришла в гостиницу под утро", – призналась наследница Примадонны.

Напомним, Духова сотрудничала с такими артистами, как Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и многими другими.

На данный момент Алла Владимировна не состоит в отношениях. Она имеет двоих сыновей, Владимира и Константина, от разных браков.

Ранее Алла Пугачева повеселилась на дне рождения дочери Орбакайте и Михаила Земцова Клавдии. 72-летняя артистка устроила пляски, несмотря на почтенный возраст.