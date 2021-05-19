Актерам удалось сохранить хорошие отношения

Денис Матросов стал гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Актер откровенно рассказал о том, почему их союз с Марией Куликовой распался.

Напомним, в 2011 году у супругов родился сын. Малыша назвали Иваном.

По словам артиста, отношения с женой начали портиться из-за плотного рабочего графика. Частые разъезды по всей стране с гастролями постепенно отдаляли актеров друг от друга.

Последней каплей стало вовлечение Матросова в строительство дома. Денис пропадал на стройке, в то время как Мария нуждалась в его любви и заботе.

"Я был на стройке, когда Маше нужна была помощь. Беру вину на себя, что не уделял ей внимания", – отметил актер.

Это он считает главной ошибкой своей жизни.

При разводе Матросов приобрел дом для супруги и наследника. Примечательно, что Денис и Мария остались в хороших отношениях.

Сейчас артист состоит в браке с менеджером Ольгой Головиной. Женщина по совместительству является директором его театра. Пара воспитывает 5-летнего сына Федора.

Что касается Куликовой, то ее сердце, по официальной версии, свободно.

Ранее появилась информация, что известный актер Максим Аверин влепил пощечину Марии. Во время съемок сериала "Склифосовский" кинозвезда не рассчитала сил и оставила на лице коллеги след.