Актер имеет проблемы с легкими

19 мая стало известно о том, что Николая Сличенко доставили в одну из московских больниц. У народного артиста СССР обострились проблемы с легкими.

По информации "Пятого канала", некоторое время назад Сличенко уже пытался избавиться от этого недуга, однако терапия не помогла. Бригада "скорой помощи" забрала звезду кинокартины "Свадьба в Малиновке" и доставила в медучреждение.

По имеющимся данным, Николай Алексеевич был помещен в отделение реанимации.

Позже представители театра "Ромэн" рассказали, что знаменитость проходит плановое обследование в Боткинской больнице, пишет "Газета.ру".

В 1951 году 16-летнего актера приняли в цыганский театр "Ромэн". С 1977 года Сличенко занимает должность художественного руководителя культурного учреждения.

Артист сыграл более 60 ярких ролей в родном театре. Также он ставил спектакли для "Ромэна". Среди его работ – постановки "Грушенька", "Мы — цыгане", "Живой труп", "Огненные кони" и другие.

С 1978 года Николай Алексеевич преподает в Музыкальном училище имени Гнесиных. В 2005 году артист создал и возглавил Цыганский национальный курс при Театральном институте имени Щукина.

На счету у актера – большое количество государственных наград и премий. В 1968 году он получил звание залуженного артиста РСФСР, в 1975 – звание народного артиста РСФСР, а в 1981 он стал народным артистом СССР.

Сличенко снялся в нескольких известных кинокартинах. За его актерской работой можно наблюдать в фильмах "Трудное счастье", "Свадьба в Малиновке", "Военно-полевой романс" и других.