Журналист намекнул на тяжелые условия работы

18 мая прошел первый полуфинал международного конкурса "Евровидение", по итогам которого участница от России Манижа вышла в финал. Многие работники СМИ съехались в Роттердам, чтобы осветить происходящие там события. Однако журналист Дмитрий Борисов вовремя не успел добраться до голландского города.

На личной странице в Инстаграм Борисов сообщил, что не попал на арену Ahoy, где как раз состоялось мероприятие. Но это не расстроило известного журналиста.

Дмитрий отметил – он в курсе, в каких непростых условиях приходится работать его коллегам. Поэтому журналист даже рад, что смог избежать профессиональных трудностей.

Подписчики Борисова заявили, что он является одним из лучших ведущих на российском телевидении.

"Столько света в Вас!", "Вы очень-очень хороший!", "Супер ведущий, все при нем", "Какой вы классный", – прокомментировали пользователи Сети.

Одна из поклонниц поинтересовалась, кому из участников конкурса Дмитрий бы отдал первое место.

"Так надо еще посмотреть, как все выступят", – написал он.

Напомним, на Евровидении-2021 Манижа исполняет песню Russian woman, ставшую своеобразным манифестом женской силы и мудрости. Финал конкурса состоится в субботу, 22 мая.

Ранее стало известно, как иностранные интернет-пользователи отреагировали на выступление певицы. Многим ее композиция пришлась по вкусу.