Актриса из "Приключений Буратино" умерла от онкологии

Актриса из "Приключений Буратино" умерла от онкологии
Татьяна Проценко. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезды не стало на 54-м году жизни

В сфере кинематографа произошло печальное событие. Этот мир покинула полюбившаяся миллионам советских и российских зрителей актриса Татьяна Проценко. Звездной ролью ныне покойной знаменитости стала маленькая Мальвина из культовой киносказки "Приключения Буратино".

О трагическом событии рассказал убитый горем супруг почившей знаменитости. Актер и журналист Алексей Войтюк опубликовал печальный пост на своей странице в "Фейсбук". Артист обошелся без лишних слов, лишь сообщив общественности, что его любимой супруги не стало. Алексей попросил неравнодушных помолиться о душе Татьяны.

Проценко несколько лет боролась с болезнью. Три года назад  знаменитой Мальвине диагностировали рак.

Любопытно, что роль в киносказке досталась Татьяне совершенно случайно. Судьба свела маленькую девочку с ассистентом режиссера – они познакомились в поезде. Малышка очень понравилась кинодеятелю, и он представил ее создателю сказки Леониду Нечаеву, который утвердил маленькую Таню на роль.

Впоследствии Проценко решила связать свою жизнь с журналистикой, Татьяна была членом Международной федерации журналистов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, кто из кинознаменитостей Советского Союза был забыт и умер в нищете. Некоторые звезды экрана страдали из-за невостребованности, ушедшей славы и нехватки денег на жизнь.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость241011
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Лучше скульптуры сказочным персонажам ставить, как недавно скульптура бабы яги. Главное красиво, чем страшные скульптуры разных деятелей.
Гость225699
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земля пухом................как жаль........................
гость
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Жаль, покойся с миром.
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