Звезды не стало на 54-м году жизни

В сфере кинематографа произошло печальное событие. Этот мир покинула полюбившаяся миллионам советских и российских зрителей актриса Татьяна Проценко. Звездной ролью ныне покойной знаменитости стала маленькая Мальвина из культовой киносказки "Приключения Буратино".



О трагическом событии рассказал убитый горем супруг почившей знаменитости. Актер и журналист Алексей Войтюк опубликовал печальный пост на своей странице в "Фейсбук". Артист обошелся без лишних слов, лишь сообщив общественности, что его любимой супруги не стало. Алексей попросил неравнодушных помолиться о душе Татьяны.

Проценко несколько лет боролась с болезнью. Три года назад знаменитой Мальвине диагностировали рак.

Любопытно, что роль в киносказке досталась Татьяне совершенно случайно. Судьба свела маленькую девочку с ассистентом режиссера – они познакомились в поезде. Малышка очень понравилась кинодеятелю, и он представил ее создателю сказки Леониду Нечаеву, который утвердил маленькую Таню на роль.

Впоследствии Проценко решила связать свою жизнь с журналистикой, Татьяна была членом Международной федерации журналистов.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, кто из кинознаменитостей Советского Союза был забыт и умер в нищете. Некоторые звезды экрана страдали из-за невостребованности, ушедшей славы и нехватки денег на жизнь.