Михалков задумал выпустить фильм о сражении российской подлодки с кракеном

Михалков задумал выпустить фильм о сражении российской подлодки с кракеном
Никита Михалков. Фото: Alexey S. Yushenkov/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Съемочный процесс планируют запустить через год

В недалеком будущем на российские телеэкраны может выйти кинолента, повествующая о поединке нашей субмарины с гигантским морским чудовищем. Подарить зрителю картину с необычным сюжетом вознамерились кинодеятели из студии "ТриТэ". Известно, что компания принадлежит знаменитому режиссеру Никите Михалкову.

Гендиректор организации Леонид Верещагин объявил, что в данный момент во всю идет подготовка к будущим съемкам. Непосредственно съемочный процесс планируют начать примерно через один год. Сюжет оригинальной киноленты пока не раскрывается. Однако известно, что российские подводники вступят в неравный бой с огромным мифическим моллюском.

Одной из задач киноленты, по словам Верещагина, является демонстрация силы и выносливости российских моряков. Наши подводники, невзирая на смертельную опасность и чудовищность происходящего, рискнут своими жизнями и пойдут в атаку на кракена дабы исполнить свой воинский долг. Слова гендиректора студии Михалкова передает Агентство городских новостей "Москва".

К слову, недавно стало известно, что Павел Деревянко попал в неудобную ситуацию из-за фильма Никиты Михалкова. Артист не смог вспомнить об одной из ключевых ролей.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость241141
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Сомневаюсь, что Михалков способен снять остросюжетную фантастику. Он же в своих фильмах старается раскрывать душу персонажей и так далее. Скорее это будет фильм разговоры, чувства и может один раз монстр кого ни будь укусит.
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