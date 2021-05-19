Полуфиналист "Евровидения" подхватил коронавирус

Полуфиналист "Евровидения" подхватил коронавирус
Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Группа вынуждена отказаться от живого выступления

Популярная исландская группа Gagnamagnið не сможет порадовать своих болельщиков и зрителей "Евровидения" музыкальным выступлением: у одного из участников звездного коллектива, Йоханна Сигурдура, обнаружили коронавирус. Об этом стало известно сегодня, 19 мая.

О выявленной у музыканта инфекции сообщил сам фронтмен группы, Дани Фрейр. Артист рассказал в социальных сетях, что в предстоящем полуфинале группа выступит с записью, сделанной во время репетиции, если они не смогут сыграть вживую.

Как отмечает источник, вероятнее всего, артисты не смогут выступить с живым выступлением, которое должно состояться 20 мая.

"Совершенно очевидно, что они не будут выступать вживую для судей на генеральной репетиции этого вечера, и маловероятно, что они выступят", – сообщает Radiotimes.

Позднее в пресс-службе Евровидения сообщили, что композиция исландской группы останется в конкурсе, однако участники не смогут выступить перед зрителями: вместо этого в трансляции покажут запись с репетиции, сделанную несколькими днями ранее.

"Исландская делегация останется на карантине и будет находиться под наблюдением органов здравоохранения", – говорится в сообщении пресс-службы "Евровидения".

Напомним, первый полуфинал "Евровидения" в этом году состоялся вчера, 18 мая. Российская певица Манижа смогла пройти в финальную часть конкурса. При этом зарубежные пользователи остались под сильными впечатлением, заявив в комментариях под выступлением Манижи о том, что номер исполнительницы стал по-настоящему культовым.

Егор МАЛКОВ

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