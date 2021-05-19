Кого из актеров "Приключений Буратино" уже нет в живых

Ролан Быков. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Владимир Этуш. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/www.globallookpress.com
Рина Зелёная. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Кадр из фильма &#34;Приключения Буратино&#34; (1975) Татьяна Проценко. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезды советского кино, которым было не суждено дожить до 45-летия со дня выхода картины

Знаменитый мюзикл "Приключения Буратино" появился на киноэкранах еще в 1975 году. На протяжении многих лет картина оставалась одной из любимейших сказок у детей того времени. Кинорежиссер Леонид Нечаев смог подобрать талантливых звезд, которые сыграли на славу.

Со времени выхода фильма прошло 45 лет. Многие актеры, снявшиеся в картине, не успели дожить до наших дней.

Владимир Этуш

Владимир Этуш. Фото: Lev Sherstennikov/Russian Look/www.globallookpress.com

Сыгравший Карабаса-Барабаса Этуш ушел из жизни в 2019 году. Артист прожил 96 лет. За свою жизнь он успел жениться четыре раза. Последняя супруга, Елена, за несколько месяцев до кончины мужа опубликовала фото с любимым. Женщина призналась, что не смогла смириться с утратой супруга.

Ролан Быков

Ролан Быков. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Прославленный советский актер, сыгравший коварного и хитрого кота Базилио, скончался еще в 1998 году. В последние годы артист страдал от рака легких, однако, несмотря на недуг, работал – в конце 1980-х Быков решил включиться в политическую жизнь страны, став нардепом. За год до смерти Ролан работал над созданием детского телеканала, однако проект был отложен из-за обрушившегося на страну дефолта.

Рина Зеленая

Рина Зелёная. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com

Звезда советского кино была еще и мастером имитации детской речи. Советским детям артистка, чье настоящее имя Екатерина, запомнилась по роли черепахи Тортилы. Актриса ушла из жизни еще в 1991 году, прожив 90 лет.

Владимир Басов 

Кадр из фильма "Приключения Буратино" (1975)

Популярный актер сыграл продавца пиявок Дуремара. В 60-летнем возрасте артист пережил первый инсульт, после которого утратил способность полноценно двигаться. Из-за случившегося Владимир перешел на ставку режиссера-консультанта. Второй инсульт Басов уже не пережил. Его не стало в 1987 году. Актер прожил всего 64 года.

Татьяна Проценко

Татьяна Проценко. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com

Звезда скончалась 19 мая 2021 года в возрасте 53 лет. Исполнившая роль Мальвины актриса несколько лет боролась с раком, который диагностировали в 2018 году.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сложилась жизнь актера Игоря Красавина, сыгравшего Патрика в фильме "Не покидай".

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Военный самолет врезался в жилой дом в Белоруссии - видео

Погибли два пилота

Прощай, заграница: этим летом из России не выпустят никого

Последние надежды той части россиян, что предпочитает переполненным пляжам Сочи и Крыма турецкие, греческие, испанские и другие заграничные курорты рассыпались в прах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей