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Знаменитый мюзикл "Приключения Буратино" появился на киноэкранах еще в 1975 году. На протяжении многих лет картина оставалась одной из любимейших сказок у детей того времени. Кинорежиссер Леонид Нечаев смог подобрать талантливых звезд, которые сыграли на славу.
Со времени выхода фильма прошло 45 лет. Многие актеры, снявшиеся в картине, не успели дожить до наших дней.
Владимир Этуш
Сыгравший Карабаса-Барабаса Этуш ушел из жизни в 2019 году. Артист прожил 96 лет. За свою жизнь он успел жениться четыре раза. Последняя супруга, Елена, за несколько месяцев до кончины мужа опубликовала фото с любимым. Женщина призналась, что не смогла смириться с утратой супруга.
Ролан Быков
Прославленный советский актер, сыгравший коварного и хитрого кота Базилио, скончался еще в 1998 году. В последние годы артист страдал от рака легких, однако, несмотря на недуг, работал – в конце 1980-х Быков решил включиться в политическую жизнь страны, став нардепом. За год до смерти Ролан работал над созданием детского телеканала, однако проект был отложен из-за обрушившегося на страну дефолта.
Рина Зеленая
Звезда советского кино была еще и мастером имитации детской речи. Советским детям артистка, чье настоящее имя Екатерина, запомнилась по роли черепахи Тортилы. Актриса ушла из жизни еще в 1991 году, прожив 90 лет.
Владимир Басов
Популярный актер сыграл продавца пиявок Дуремара. В 60-летнем возрасте артист пережил первый инсульт, после которого утратил способность полноценно двигаться. Из-за случившегося Владимир перешел на ставку режиссера-консультанта. Второй инсульт Басов уже не пережил. Его не стало в 1987 году. Актер прожил всего 64 года.
Татьяна Проценко
Звезда скончалась 19 мая 2021 года в возрасте 53 лет. Исполнившая роль Мальвины актриса несколько лет боролась с раком, который диагностировали в 2018 году.
Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, как сложилась жизнь актера Игоря Красавина, сыгравшего Патрика в фильме "Не покидай".
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