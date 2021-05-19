Артистка рассказала, что неприятные комментарии ей зачитывала дочь

Еще в прошлом месяце звезда отечественной эстрады Лариса Долина приняла участие в интернет-шоу Максима Галкина "Музыкалити", где обменялась мнением о современной музыке с 19-летней исполнительницей Валей Карнавал. Обе гостьи явно остались друг о друге не самого лучшего мнения.

Так, во время выпуска шоу Долина удивилась тому, что молодая звезда не попадает в ноты в своих песнях, хотя считается весьма успешной исполнительницей, в профессиональной карьере которой уже имеются хиты. Лариса же заявила, что в таком случае Вале стоит петь на кухне для друзей – ни о каком профессиональном исполнении при отсутствии слуха не может быть и речи.

Недавно звездная исполнительница призналась, что поплатилась за свои слова, получив огромную порцию грубостей и ненависти в свой адрес.

"Писали не только мне, но и в комментариях. Мне дочь читала. Не хочу говорить", – приводит издание StarHit заявление артистки.

Как отмечает источник, схожим образом Лариса отреагировала на давнее выступление украинской певицы Анастасии Приходько на Евровидении 2009 года. Артистка заявила, что хит "Мамо" на деле же является пресной песней, которую Анастасия "прокричала" вместо того, чтобы как следует растянуть по нотам.

Не так давно звездная блондинка рассорилась с Михаилом Гребенщиковым, обсуждая на одном из подкастов выступление 23-летнего британца, который перепел OneRepublic Apologize. Гребенщиков же был явно не в восторге от уровня исполнения молодого человека, из-за чего разругался со своей коллегой.