О причинах смерти ведущей не сообщается

Советская и российская звезда Галина Новожилова умерла в 98-летнем возрасте в Москве. Об этом стало известно сегодня, 19 мая.

Печальную новость накануне сообщили журналистам представители Российского академического молодежного театра, где Новожилова проработала практически 60 лет, до самого выхода на пенсию.

Галина Новожилова появилась на свет в 1922 году. В 18-летнем возрасте будущая звезда решила отучиться в Театральном училище имени Щукина, однако позднее приняла решение о поступлении в МГТУ имени Баумана, который окончила через четыре года.

Артистка запомнилась советским и российским телезрителям в качестве ведущей известных передач "С добрым утром!" и "Пионерская зорька", которая транслировалась на Всесоюзном радио вплоть до распада Советского Союза.

Советская радиоведущая также занималась профессиональной озвучкой мультипликационных фильмов и аудиокассет. Именно ее голос использовался для записи "Дюймовочки" в первой половине 1960-х, а также королевы в знаменитых "Двенадцати месяцах" 1956 года выпуска, и царевны в "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях".

Новожилова награждена медалью "За заслуги перед Отечеством" II степени, передает "Интерфакс".

Ранее "Утро.ру" сообщало, что 16 мая скончалась популярная отечественная писательница, автор детективов и романов Екатерина Вильмонт. Автор десятков известных литературных произведений ушла из жизни в возрасте 75 лет. О причинах смерти писательницы источник не сообщил.