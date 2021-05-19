Телеведущий вновь заставил публику хохотать

Многие зрители популярной политической передачи "Место встречи" с особым нетерпением ждут, когда ведущий шоу Андрей Норкин стрельнет очередной меткой юмористической байкой. Знаменитый журналист не разочаровал своих поклонников и закончил новый выпуск программы злободневной хохмой.



На передаче шли активные дебаты по поводу проблем с дополнительными выплатами медицинским работникам. Также опытные эксперты обсудили другие насущные вопросы. Как заведено, специалисты и политологи нередко срывались на повышенные тона, отстаивая свою позицию. Особенно выделялся известный своими русофобскими высказываниями режиссер Григорий Амнуэль.

В конце передачи Норкин решил пройтись по особо звонкому эксперту и рассказал едкий анекдот.

Итак, пожилой мужчина покидает продуктовую лавку и видит на пороге молодого человека с орущим младенцем на руках. Вероятно, новоиспеченный папаша ждет свою супругу.

"Младенец орет, заходится, вот как господин Амнуэль у нас периодически", – продолжает рассказ Норкин.

Мужчина качает малыша и приговаривает:

"Боренька, спокойно. Спокойно, Боренька. Тише"

Старичок не выдерживает и обращается к молодому человеку:

"Как это вам удается так спокойно себя вести? Оры вашего Бореньки слушать просто невозможно!"

"Что значит вашего? Пацана Саша зовут. А Боренька – это я".

К слову, недавно Норкин удивил студию анекдотом про Иосифа Сталина на Ялтинской конференции.