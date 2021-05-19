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Многие зрители популярной политической передачи "Место встречи" с особым
нетерпением ждут, когда ведущий шоу Андрей Норкин стрельнет очередной меткой
юмористической байкой. Знаменитый журналист не разочаровал своих поклонников и
закончил новый выпуск программы злободневной хохмой.
На передаче шли активные дебаты по поводу проблем с дополнительными выплатами медицинским работникам. Также опытные эксперты обсудили другие насущные вопросы. Как заведено, специалисты и политологи нередко срывались на повышенные тона, отстаивая свою позицию. Особенно выделялся известный своими русофобскими высказываниями режиссер Григорий Амнуэль.
В конце передачи Норкин решил пройтись по особо звонкому эксперту и рассказал едкий анекдот.
Итак, пожилой мужчина покидает продуктовую лавку и видит на пороге молодого человека с орущим младенцем на руках. Вероятно, новоиспеченный папаша ждет свою супругу.
"Младенец орет, заходится, вот как господин Амнуэль у нас периодически", – продолжает рассказ Норкин.
Мужчина качает малыша и приговаривает:
"Боренька, спокойно. Спокойно, Боренька. Тише"
Старичок не выдерживает и обращается к молодому человеку:
"Как это вам удается так спокойно себя вести? Оры вашего Бореньки слушать просто невозможно!"
"Что значит вашего? Пацана Саша зовут. А Боренька – это я".
К слову, недавно Норкин удивил студию анекдотом про Иосифа Сталина на Ялтинской конференции.
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