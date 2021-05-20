"Не воспринимают как человека": сына Круга затравили в театральном училище

"Не воспринимают как человека": сына Круга затравили в театральном училище
Фото: www.instagram.com/ alexanderkkrug
Наследнику шансонье приходится несладко

Сын Михаила Круга Александр с детства мечтал построить актерскую карьеру. Ради этого год назад молодой человек поступил в Щукинское училище. Однако путь к цели оказался слишком тернистым.

Александр заявил – он столкнулся с настоящей травлей. Некоторые однокурсники сына покойного шансонье считают, что тот попал в престижное учебное заведение по блату.

"Многие меня не воспринимают как человека из-за того, что мой отец Михаил Круг", – рассказал парень.

Из-за того, что Александру не удалось вжиться в коллектив, пребывание в училище становится для него большим испытанием, передает газета "Жизнь".

Молодой человек акцентировал внимание на том, что в театральный институт он поступал "как все". Круг-младший снял видео, которое впоследствии оценивал художественный руководитель.

Наследник артиста отметил, что он скорее всего покинет Щукинское училище. В планах у Александра – поступить в ГИТИС.

Примечательно, что сейчас парень учится платно. Его мать, певица Ирина Круг, выкладывает из своего кармана полмиллиона в год.

"Сам я пока такие деньги заработать не могу, а образование необходимо", – высказался Александр.

Помимо расходов на образование, много денег приходится отдавать за поездки на такси. Дело в том, что Круг-младший боится метрополитена. Однажды с ним случился страшный инцидент – молодой человек шел на электричку, наслаждаясь музыкой в наушниках. Из-за этого он не услышал приближающегося поезда. До трагедии был всего один шаг, но, к счастью, какая-то женщина вовремя оттащила его. С тех пор Александр обзавелся фобией. 

Ранее стало известно о том, что сын Круга спел его популярную песню вместе с Викой Цыгановой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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