Несмотря на скандал, разразившийся в театре, актриса получает хорошую зарплату

В 2018 году Татьяна Доронина покинула пост художественного руководителя МХАТ имени Горького. При этом артистка осталась на должности президента культурного учреждения. Несмотря на то, что звезда кинокартины "Три тополя на Плющихе" не появляется в учреждении уже более двух лет, она продолжает получать приличную зарплату.

Как стало известно "Комсомольской Правде", каждый месяц Дорониной перечисляют более 531 тысячи рублей.

Нынешний худрук театра Эдуард Бояков заявил, что Татьяна Васильевна поддерживает связь с творческим коллективом. Якобы периодически коллеги актрисы пишут ей записки и сообщают о новых спектаклях, пишет "СтарХит".

Как ранее объясняла действующий директор МХАТ имени Горького Татьяна Ярошевская, Доронина не появляется в родном театре из-за проблем со здоровьем. Такую информацию передал лечащий врач кинозвезды.

Однако актер Дмитрий Корепин назвал другую причину "ухода" Татьяны Васильевны. По его словам, артистку обманом лишили должности худрука. Знаменитости пообещали, что Бояков будет лишь организовывать работу, а она останется главой театра. Подписав все необходимые документы, актриса фактически лишилась своих полномочий.

Напомним, Татьяна Васильевна прослужила в МХАТ имени Горького около 30 лет. За это время она сыграла в большом количестве спектаклей. Среди них – "На дне", "Три сестры", "Вишневый сад", "Без вины виноватые".

Отличилась артистка и в кино. В ее фильмографию входят картины "Шли солдаты", "Старшая сестра", "Три тополя на Плющихе" и другие.