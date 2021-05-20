Родственник кинозвезды осудил актрису за подобные откровения

В студии передачи "Судьба человека" Игорь Янковский высказался об отношениях своего знаменитого дяди Олега Ивановича с Еленой Прокловой. Данную тему он поднял после того, как артистка призналась, что тайно встречалась со звездой кинокартины "Тот самый Мюнхгаузен".

Откровения Прокловой оставили в Игоре Ростиславовиче неприятный осадок.

"Если у них был какой-то роман, то сохрани в себе это. Неприятно и грязно", – заявил актер.

Артист отметил, что у Елены Игоревны за всю ее жизнь было очень много мужчин. Артист не понимает, зачем она начала рассказывать о своих любовных похождениях на всю страну.

"Если она стала об этом говорить, то мне только ее жалко", - отрезал родственник кинозвезды.

Напомним, между Янковским и Прокловой вспыхнули чувства во время съемок фильма "Сентиментальный роман". Тогда Олег Иванович состоял в браке с Людмилой Зориной, которую взял в жены на втором курсе театрального училища. Однако это не стало препятствием для влюбленных коллег.

По словам Игоря Ростиславовича, роман его дяди не разрушил семью. Супруги вырастили общего сына Филиппа. А в мае 2009 года Зорина овдовела. Олег Иванович скончался из-за рака поджелудочной железы. Легендарного артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.

Олег Янковский сыграл в таких фильмах, как "Звезда пленительного счастья", "Мой ласковый и нежный зверь", "Обыкновенное чудо", "Два гусара" и других.