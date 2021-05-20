"В голове не укладывается": Успенская рассказала о подлости бывшего мужа

"В голове не укладывается": Успенская рассказала о подлости бывшего мужа
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
У певицы начались проблемы со здоровьем

2021 год для Любови Успенской, похоже, не задался. Все началось с ее бывшего супруга, который вдруг решил отобрать у королевы русского шансона половину загородного дома и часть средств, которые хранятся на сберегательных счетах. На днях прошел суд, где артистка смогла победить. Но подобные выкрутасы Александра Плаксина сильно подкосили здоровье звезды. 

Успенская рассказала "Собеседнику", что ее бывший избранник всегда был способен на низкие поступки. Пожалуй, именно поэтому она не испытала большого шока, узнав о планах Плаксина. Правда, некоторым моментам в этой непростой истории Любовь Залмановна не может найти объяснения. 

"Но такое, что он сделал сейчас, в голове не укладывается. Учитывая, что у нас карантин, стало меньше концертов. Учитывая, что на мне лечение моей дочки. Он использовал ситуацию с Таней для того, чтобы меня уничтожить", 

– жалуется певица. 

Судебные тяжбы в итоге привели к тому, что здоровье Успенской ухудшилось. Как оказалось, у знаменитости было два перелома, несколько раз она теряла сознание. 

Кстати, Любовь Залмановна изначально хотела договориться с бывшим мужем нормально, но Плаксину эта идея не понравилась. Теперь им предстоит встретиться в суде.

Ранее близкие Успенской рассказали, что певица находится в шаге от инсульта из-за развода и раздела имущества с Плаксиным. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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