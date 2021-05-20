Долгое время певец не мог найти подхода к даме сердца

Леонид Агутин рассказал о начале романа с Анжеликой Варум. Артист признался – некоторое время он не мог найти подхода к обаятельной певице.

Откровения Агутина прозвучали в эфире Ютуб-шоу "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым". Когда Леонид познакомился с Анжеликой, она уже состоялась как артистка. В тот момент Варум была в отношениях с другим мужчиной. Вскоре после начала сотрудничества исполнитель хита "Все в твоих руках" понял, что влюблен.

Певец вспомнил, что избранник Анжелики был хорошим человеком. Он сопровождал любимую женщину на гастролях, а также во всем поддерживал ее. Сам Агутин решил для себя, что начнет действовать, несмотря ни на что.

"Около года я за ней ухаживал", – отметил артист.

При этом успехи Леонида были не слишком заметными. Долгое время он не мог подобраться к неприступной Варум. Примечательно, что в списке знаменитости было уже достаточно женщин, которых он уложил в постель.

В конечном итоге певец смог завоевать сердце красавицы. Позже Анжелика заявила, что втайне мечтала о решительных действиях с его стороны. Артистка не понимала, почему Агутин долгое время "тянул резину".

В июле 2000 года возлюбленные сыграли свадьбу. С тех пор певцы счастливо живут в браке. У Агутина и Варум есть общая дочь Елизавета-Мария. "Утро.ру" рассказало, как живет звездная наследница пары.