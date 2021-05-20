"Около года ухаживал": Агутин вспомнил о неприступности Варум

"Около года ухаживал": Агутин вспомнил о неприступности Варум
Леонид Агутин. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Долгое время певец не мог найти подхода к даме сердца

Леонид Агутин рассказал о начале романа с Анжеликой Варум. Артист признался – некоторое время он не мог найти подхода к обаятельной певице.

Откровения Агутина прозвучали в эфире Ютуб-шоу "ЖЗЛ с Дмитрием Быковым". Когда Леонид познакомился с Анжеликой, она уже состоялась как артистка. В тот момент Варум была в отношениях с другим мужчиной. Вскоре после начала сотрудничества исполнитель хита "Все в твоих руках" понял, что влюблен.

Певец вспомнил, что избранник Анжелики был хорошим человеком. Он сопровождал любимую женщину на гастролях, а также во всем поддерживал ее. Сам Агутин решил для себя, что начнет действовать, несмотря ни на что.

"Около года я за ней ухаживал", – отметил артист.

При этом успехи Леонида были не слишком заметными. Долгое время он не мог подобраться к неприступной Варум. Примечательно, что в списке знаменитости было уже достаточно женщин, которых он уложил в постель.

В конечном итоге певец смог завоевать сердце красавицы. Позже Анжелика заявила, что втайне мечтала о решительных действиях с его стороны. Артистка не понимала, почему Агутин долгое время "тянул резину".

В июле 2000 года возлюбленные сыграли свадьбу. С тех пор певцы счастливо живут в браке. У Агутина и Варум есть общая дочь Елизавета-Мария. "Утро.ру" рассказало, как живет звездная наследница пары. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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гость
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237582 любишь бандерию-засунь себе в жо**пу тыкву а не немецкий член, питух недомерок.
Гость237582
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ФАШИСТСКАЯ АПАРАТУРА КОТОРАЯ СТОИТ У НЕГО В СТУДИИ И НА КОТОРОЙ ОН ВСЮ ЖИЗНЬ ПИШЕТ СВОИ песенки ЭТОМУ ЛЮБИТЕЛЮ ПУЙЛА НЕ МЕШАЕТ ? ЛЮБИШЬ РАСССЕЮ - ВОТ И ИГРАЙ НА ГИТАРАХ ''УРАЛ'' И КЛАВИШАХ ''ЭСТРАДИН''- вот это я понимаю любовь к родине
Гость237582
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ФАШИСТСКИЙ КОСТЮМЧИК - РУБАШЕЧКА И ГАЛСТУК ЭТОМУ ПАТРИОТУ РАСССЕИ НЕ ЖМУТ ? КОГДА БУДУТ ВНУКИ ПУСТЬ НЕ ЗАБУДУТ ОТПРАВИТЬ ИХ НА ДОНБАС - только не попутайте маршрут - не в Лондон на учебу а на донбас на войну которую эти твари там устроили
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