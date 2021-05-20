Актриса до сих пор не может прийти в себя

Светлана Светличная вспомнила, как около года назад ее жизнь разделилась на "до" и "после". А все из-за нелепого инцидента, который произошел на съемочной площадке.

Однажды Светличной позвонили телевизионщики и заявили, что стоят около ее дома. Это стало неожиданностью для актрисы, ведь она не договаривалась об интервью. Когда Светлана Афанасьевна услышала, что речь пойдет об актере Владиславе Дворжецком, то сразу же согласилась поучаствовать в съемках. Она считала артиста уникальным человеком.

Весь процесс разворачивался на улице. Ближе к концу интервью звезда кинокартины "Бриллиантовая рука" почувствовала резкий удар по голове. Как позже выяснилось, на нее упал осветительный прибор.

"Я думала, что не выживу. Кричала на всю Москву, даже в роддоме такую боль не испытывала", – призналась кинозвезда.

Этот инцидент стал для нее роковым. После сильного удара у Светланы Афанасьевны начались проблемы со здоровьем. Если раньше она вела активный образ жизни, то сейчас считает себя калекой. Артистка отметила, что начала забывать, куда положила вещи, передает "Комсомольская Правда".

"Что-то произошло в голове. Это удар во всех смыслах слова", - добавила актриса.

Однако благодаря помощи врачей знаменитость постепенно возвращается к прежней жизни. Но от страха, вызванного несчастным случаем, она не может отделаться и по сей день.

Ранее стало известно, что Светличная заговорила о похоронах из-за проблем со здоровьем.