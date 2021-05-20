Снимок растрогал поклонников певицы

В скором времени Юлианна Караулова станет мамой. Сейчас певица находится примерно на 9 месяце беременности. Предвкушая скорое появление малыша, звезда решила поделиться откровенными фотографиями, которые вызвали восторг у пользователей Сети.

На снимке Караулова запечатлена почти полностью обнаженной. Певица накинула легкий тренч и белые трусики. По словам артистки, фотосъемка проходила, когда она была на 31 неделе беременности.

Фотографию Юлианна никак подписывать не стала, зато в геопозиции указала "Зал ожидания", намекнув, что ждет скорой встречи с ребенком. Да и поклонникам все стало понятно по ее светящимся от счастья глазам. В комментариях к публикации подписчики засыпали певицу комплиментами, сказав, что беременность ее очень украшает.

"Юля! Светишься! Как же красиво", "Какая прекрасная девочка", "Настолько нежная!", "Такая настоящая и счастливая!", "Юлианна, Вас ОЧЕНЬ красит беременность", "Очень красивая и неотразимая будущая мама", "Очень красиво и чувственно получилось аж дух захватывает",

– написали под публикацией.

Напомним, что о своей беременности исполнительница хита "Ты не такой" сообщила в марте. Таким образом она анонсировала выход песни "Так сильно". Сначала многие подумали, что живот накладной, однако после публикации все прояснилось.

Отцом малыша стал Андрей Черный, с которым певица состоит в отношениях более 8 лет.