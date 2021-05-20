СМИ рассекретили личность возлюбленного Манижи

СМИ рассекретили личность возлюбленного Манижи
Манижа. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранник певицы прилетел в Роттердам

Появилась информация, с кем состоит в отношениях певица Манижа Сангин, которая представляет нашу страну на международном конкурсе "Евровидение".

Напомним, некоторое время назад Манижа побывала на шоу "Алена, блин!". Там она заявила, что не любит раскрывать подробностей своей личной жизни. Она лишь призналась – ее сердце уже занято.

В распоряжении издания Super.ru оказалось видео, снятое после завершения первого полуфинала музыкального конкурса. На записи мужчина в очках открывает бутылку шампанского, радуясь проходу певицы в финал.

Выяснилось, что это – 33-летний режиссер и клипмейкер Ладо Кватания. Именно он якобы является возлюбленным артистки.

По некоторым данным, Манижа и Ладо знакомы достаточно давно. Кватания принимает активное участие в творческой жизни певицы. Так, например, он выступил в роли режиссера ее клипа на песню "Мама". Кроме того, именно сценарист придумал номер для выступления Сангин на "Евровидении".

В 2009 году режиссер окончил РАТИ-ГИТИС. Также он учился в Нью-Йоркской академии киноискусства. Одним из преподавателей мужчины был известный американский режиссер Джон Труби.

Ладо сотрудничал со многими российскими звездами. Его авторству принадлежат клипы рэперов Оксимирона и Хаски, а также группы "Ленинград". Примечательно, что Кватания снимал ролики для всемирно известных компаний Reebok, Adidas, Google и Yandex.

В 2020 году он решил попробовать себя в роли кинорежиссера. Предполагаемый избранник Манижи снимает фильм под названием "Казнь". 

Ранее стало известно о том, как иностранцы отреагировали на выступление Манижи на "Евровидении". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость №1
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Почему клипмейкеры снимают фильмы? Ведь они будут наполнены таким же содержанием, как его герои клипов и новоявленная любовь. Кто платит за псевдоискусство? И кто дает добро на все это? А может кто-то подскажет, куда можно убежать от произведений и фаворитов подобных режиссеров? Только не пишите- не смотри телевизор, не слушай музыку...
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