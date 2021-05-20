Рэпер пришел на встречу с шоуменом в компании матери

Очередной выпуск авторского шоу пародиста Максима Галкина получился весьма колоритным. Артист пригласил в гости сразу два звездных семейства: певца Сергея Трофимова с его дочерью Лизой и рэпера Даву с матерью Анной Манукян.



В свойственной ему манере Галкин начал подшучивать над звездами. В итоге выяснилось, что Трофимов не знает ни одной песни бывшего возлюбленного Ольги Бузовой. На выручку отцу пришла его дочка, которая даже исполнила отрывок из композиции Давы "Ролекс".

Родительница молодого артиста, в свою очередь, заявила, что обожает песню Сергея "Я скучаю по тебе". При этом, когда Давида попросили исполнить одну из композиций его коллеги по сцене, тот застеснялся и отказался.

Галкин, конечно, не мог проигнорировать такую скромность артиста и объявил, что "никогда не видел армян, которые стесняются петь".

"А ты не бойся. До этого же ты не боялся неправильно напеть", – обратился к Даве Максим.

Шутка юмориста произвела настоящий фурор в студии. Особенно громко хохотали Давид с матерью.

Чуть позже Галкин еще раз прикололся над Манукяном, включив популярную песню Султана Лагучева "Горький вкус". Хит повествует о девушке, которая пустила любовный яд в сердце несчастного мужчины.

В выпуске шоу "Музыкалити", который выложен на ютуб-канале Gazgolder, Максим поспешил заверить Давида, что поставил эту песню не потому, что тот недавно расстался с Ольгой, а только из-за популярности композиции.

К слову, недавно Манукяна заподозрили в хайпе на трагедии в Казани. Поступок рэпера разочаровал даже его фанатов.