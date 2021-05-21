Известный казахстанский актер умер в Грузии на съемках фильма

Мужчине было 55 лет

В возрасте 55 лет ушел из жизни колоритный актер Фархат Абдраимов. Казахстанский артист скончался прямо на съемках фильма в Грузии. 

Эту информацию уже подтвердили в МИД Казахстана, пишет "Интерфакс". Причиной смерти Абдраимова могла стать остановка сердца, уточняет телеканал "360".

Напомним, впервые на большом экране актер появился в 1996 году. За всю свою карьеру он сыграл более 20 ролей. Среди наиболее известных его работ числятся киноленты "Шанхай", "Фара", "Тот, кто нежнее", "Книга легенд: таинственный лес". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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