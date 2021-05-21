Шесть браков и полная нищета: как сложилась судьба Натальи Кустинской

Кадр из фильма &#34;Королевская регата&#34; (1966) Кадр из фильма &#34;Спящий лев&#34; (1965)
Кадр из фильма &#34;Стажёр&#34; (1976) Кадр из фильма &#34;Весенняя сказка&#34; (1971) Кадр из фильма &#34;Иван Васильевич меняет профессию&#34; (1973)
Жизнь лишила советскую красавицу семейного счастья

Наталья Кустинская по праву считается одной из самых красивых кинозвезд Советского Союза. Невероятную привлекательность и очарование нашей актрисы отмечали и западные таблоиды. Так, французское издание включило советскую знаменитость в десятку самых красивых актрис мира.

Кадр из фильма "Королевская регата" (1966)

С детства Наталья была окружена знаменитостями. Ее родители были известными артистами – отец славился превосходной чечеткой, а мама была популярной певицей. Так что дом будущей выдающейся актрисы всегда был полон именитыми гостями.

Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" (1973)

С ранних лет Кустинская была наделена особым очарованием и привлекательностью. У Натальи не было отбоя от поклонников.

Обучаться актерскому мастерству девушка отправилась во ВГИК. Несмотря на установленные в этом учебном заведении правила, Кустинскую отпустили сыграть в культовом кинофильме "Хождения по мукам" до того, как она получила диплом, напоминает издание "Wday".

Кадр из фильма "Весенняя сказка" (1971)

Далее последовали роли в полюбившихся миллионам советских зрителей кинолентах "Три плюс два", "Иван Васильевич меняет профессию" и других. Наталья получила всесоюзную известность. Казалось бы, все мечты юной актрисы сбываются.

Кадр из фильма "Стажёр" (1976)

Однако в личной жизни знаменитости все было не так гладко. Кустинская бесконечно крутила романы с известными артистами. При этом наличие у них спутниц жизни и даже официальных жен ничуть не смущало Наталью. К любовникам артистки относят Андрея Миронова, Алексея Баталова, Иннокентия Смоктуновского и других культовых артистов.

Кадр из фильма "Спящий лев" (1965)

Знаменитость официально была замужем шесть раз. Однако все браки завершались провалом. Звезда так и не смогла найти семейное счастье. Последние годы актриса провела в забвении и полной нищете. На память о Кустинской остались ее роли в кинолентах, где эффектная блондинка лучезарно улыбается зрителям.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как Кустинская распорядилась элитной квартирой. Звезда сумела облапошить мошенников.

Ольга ФЕДОРОВА

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