Поставила ультиматум: Пенкин впервые раскрыл подробности развода с женой-англичанкой

Поставила ультиматум: Пенкин впервые раскрыл подробности развода с женой-англичанкой
Сергей Пенкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
О первой супруге артист вспоминает с теплом

Сергей Пенкин редко говорит о своей личной жизни. Как правило, с журналистами артист говорит о творчестве. Но в этот раз артист решил сделать исключение и рассказал, почему расстался с первой женой. 

Девушку звали Стефания. В Москве она работала приглашенным журналистом. По словам Пенкина, он всегда мечтал о счастливой семье. Казалось, что все было хорошо, однако в один момент супруга поставила певцу ультиматум: или они уезжают к ней на родину, в Великобританию, или им придется расстаться. 

Нетрудно догадаться, как выбор сделал Пенкин. 

"Я решил остаться. Зачем мы там нужны? Мы там люди второго сорта. А здесь ты становишься одним из первых на эстраде человеком", 

поделился артист с Борисом Корчевниковым в студии шоу "Судьба человека". 

Однако до сих пор певец с теплотой и нежностью вспоминает о Стефании. Сергей признался, что рядом с девушкой ему было очень комфортно, они могли говорить на разные темы или пойти куда-нибудь развлечься. 

Напомним, что исполнитель хита "Дождь осенний" был женат два года – с 2000 по 2002. 

Ранее Пенкин впервые рассказал о своем внебрачном ребенке. Артист признался, что его наследник "уже взрослый", а с его мамой он познакомился, когда работал в гостинице "Космос". Но в студии "Судьбы человека" Сергей опроверг эти слова, назвав их "чьей-то шуткой". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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