"Издеваются над Филиппом, когда спрашивают про Аллу": Соседов - о ссоре Пугачевой и Киркорова

"Издеваются над Филиппом, когда спрашивают про Аллу": Соседов - о ссоре Пугачевой и Киркорова
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интерес к артистке подогревают искусственно, считает критик

Сергей Соседов частенько резко высказывается в звезд отечественного шоу-бизнеса. В этот раз досталось Алле Пугачевой. 

Всему виной конфликт Примадонны с Филиппом Киркоровым. Вот уже несколько месяцев и поклонники, и коллеги артистов гадают, что за черная кошка пробежала между бывшими супругами. 

Оказалось, что от одного только упоминания имени Пугачевой Киркоров выходит из себя. По мнению Соседова, это абсолютно нормальная реакция. 

"Пугачева всем надоела, как собака. Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька. Журналисты просто издеваются над Филиппом, когда спрашивают у него про Аллу", 

поделился критик с "Собеседником". 

Кстати, говоря о ссоре артистов, Соседов заметил, что Пугачева и Киркоров не могли поссориться на любовной почве. Мол, никогда чувств между ними не было, а Алла Борисовна всегда ходила с "мертвым" лицом. Даже когда рядом с ней был ее супруг в лице поп-короля. 

Как считает эксперт в мире музыки, до Примадонны уже никому нет дела, но звезда не желает расставаться с былой славой. Соседов весьма жестко намекнул Примадонне, что она уже давно прошлом, а публика от нее устала. В качестве подтверждения своих слов он предложил журналистам устроить опрос и спросить у прохожих на улице, что они думают о женщине, которая поет. "Вот и услышите, что они думают. Она уже никому не интересна. Ее поезд ушел", – подытожил свою гневную тираду Соседов. 

Ранее музыкальный критик осудил выступление отечественных звезд по фонограмму. Сергей также рассказал, что никогда не слышал живого выступления Ирины Аллегровой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Пророк
Пожаловаться Ответить
Манижа или неМанижа- надо подождать результатов и дальнейшей судьбы! Бузова-просто проститутка( причем,совсем без ума). А Пугачева точно надоела!! Будем ждать!!!
Гость237809
Пожаловаться Ответить
В последнее время заметила, что Соседов постоянно пишет гадости про Аллу. Никто не спорит, что молодежи она не так интересна, как старшему поколению.. Складывается, однако, впечатление, что Соседова чем-то задели или это просто черная зависть по отношению к Алле.. Или он хочет за счет Аллы напомнить о себе?
Гость242888
Пожаловаться Ответить
Пугачева ему надоела?! пусть слушает манижу и моргенштейна с бузовой...
1
новости партнеров
По теме

"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России

Лидер пригрозил вооруженными силами страны

Захарова погрозила кулаком журналистам за неудобный вопрос Лаврову – видео

Сотрудница МИДа встала на защиту своего начальника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей