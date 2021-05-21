Экс-супруг Михалковой трогательно поздравил детей с днем рождения

Экс-супруг Михалковой трогательно поздравил детей с днем рождения
Надежда Михалкова. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look /www.globallookpress.com
Сценарист дал наследникам мудрые напутствия

21 мая наследники актрисы Надежды Михалковой и ее бывшего мужа-сценариста Резо Гигинеишвили, Нина и Иван, празднуют свои дни рождения. На личной инстаграм-странице кинорежиссер опубликовал праздничное видео, посвященное детям.

В начале ролика дочь и сын экс-супругов исполняют песню на грузинский мотив. Также запись включает в себя другие трогательные и забавные моменты с Ниной и Иваном. Чего только стоят энергичные танцы ребят, попавшие на камеру.

"Мои любимые, я живу счастливую жизнь с вами. Спасибо, что я вижу в вас моих родителей, моих друзей, нашу Грузию", – написал Гигинеишвили.

Сценарист призвал наследников не идти на поводу у страхов и зависти, ценить друг друга, служить любимому делу, а также оставаться самими собой.

Резо обратился к бывшей супруге, поблагодарив ее за таких прекрасных детей. Он назвал Михалкову хорошей матерью.

Надежда тоже опубликовала праздничную публикацию в своем микроблоге. На снимке актриса позирует в черном платье и с охапкой воздушных шаров в обеих руках. Знаменитость сообщила, что Нине исполняется 10 лет, а Ивану – 8.

Артистка призналась – она сильно нервничает перед встречей с именинниками.

Напомним, Михалкова и Гигинеишвили состояли в браке с 2010 по 2017 годы. По некоторым данным, сейчас сердца актрисы и сценариста свободны.

Михалкова сыграла в таких фильмах и сериалах, как "Утомленные солнцем", "Сибирский цирюльник", "Лед-2", "Заложники" и других. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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