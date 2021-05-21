"Большая часть белорусов отвернется": Бузову обругали после слов о переезде в Минск

"Большая часть белорусов отвернется": Бузову обругали после слов о переезде в Минск
Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущая анонсировала "что-то" невероятное

Ольга Бузова не привыкла сидеть без дела. Поэтому решила попробовать себя в новой роли – певица станет наставницей в новом шоу в Белоруссии XFactor. Такой радостной новостью артистка поделилась со своими подписчиками в "Инстаграме", отметив, что любит быть первой во всем. Однако часть интернет-пользователей раскритиковала знаменитость за то, что она решилась косвенно поддержать решим Александра Лукашенко.  

"Уже считаю дни до шоу!"

– написала звезда. 

Бузова призналась, что ради шоу решила переехать в Республику, чтобы не остаться в стороне от отбора участников. Знаменитость пообещала, что программа выдастся на славу.

Поклонники поддержали артистку. Многие восхитились тем, чего Бузова достигла.

"Всего добилась сама. И это реально огонь", "С каждым днем все выше и выше", "Королева", "С удовольствием попала бы в вашу команду, Оленька", – написали фанаты в комментариях. 

Впрочем, нашлись и недоброжелатели. Некоторые посмеялись над звездой. Кое-кто усомнился в том, что Бузова может научить кого-то петь, другие пригрозили, что от нее отвернется большая часть белорусов. 

"Сейчас от вас отвернется большая часть белорусской аудитории и на концерты ехать будет некуда ", "Это будет днище очередное. Потому что это пропагандистское белорусское ТВ, и потому, что жюри достойно передачи", "Все уважающие себя артисты отказались поддерживать режим диктатора, а вот не уважающие себя неартисты как Оля согласились, браво, что сказать", "Наставник по чему? По фейлам?", "Мания величия началась от безвкусия", – заявили интернет-пользователи. 

Ранее появилось видео, как Бузова пихнула постороннюю женщину. 

Отдел информации

Ответить:

новости партнеров
По теме

Встреча Путина с Зеленским не состоится по целому ряду причин - СМИ

Лидер Незалежной может испугаться радикалов и очередного Майдана

Захарова погрозила кулаком журналистам за неудобный вопрос Лаврову – видео

Сотрудница МИДа встала на защиту своего начальника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей