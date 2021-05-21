Певица давно не занимается делами фирмы

Анжелика Варум потеряет свой бизнес, пишут журналисты. Стало известно, что Федеральная налоговая служба исключит компанию певицы ООО "Варум Рекордз Компани" из Единого государственного реестра юридических лиц.

Как сообщает РИА ФАН, Варум лишится предприятия из-за того, что она не предоставила достоверных сведений в ФНС. По документам гендиректором компании считается Виталий Ларин. Однако мужчина скончался еще в 2014 году.

В октябре прошлого года данный факт раскрылся.

"Сведения о недостоверности появились в записи, но так как за полгода – до апреля – не были внесены правки, то было принято решение о ликвидации", – говорится в публикации.

Примечательно, что Ларин был директором не только Анжелики, но и Леонида Агутина, Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Виталия не стало на 46-м году жизни. Причиной его смерти стал цирроз печени.

В том же году умер отец артистки Юрий Игнатьевич, который был вторым соучредителем предприятия. Таким образом, ООО "Варум Рекордз Компани" осталось без руководителей.

Сама Варум компанией не занималась. Судя по отчетам, поступающим в налоговую, фирма уже достаточно долгое время не получает прибыли.

Но, как известно, именно через эту компанию происходило оформление концертной и записывающей деятельности исполнительницы хита "Художник, что рисует дождь".

Ранее Леонид Агутин вспомнил о начале романа с Варум. Артист признался, что не сразу смог найти подхода к неприступной певице.