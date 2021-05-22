Кудрявцева расплакалась на съемках шоу "Звезды сошлись"

Кудрявцева расплакалась на съемках шоу "Звезды сошлись"
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущую впечатлил подготовленный для нее сюрприз

19 мая Лере Кудрявцевой исполнилось 50 лет. По этому случаю съемочная команда передачи "Звезды сошлись" подготовила для телеведущей приятный сюрприз. Видео с поздравлением появилось на странице шоу "Секрет на миллион" в "Инстаграм".

В начале записи Кудрявцева запечатлена с цветочной корзиной в руках. Можно заметить, что Лера с удивлением смотрит куда-то в сторону, прикрывая лицо папкой с рабочими материалами. Спустя несколько секунд под крики "Поздравляем!" в студии появляется праздничный торт. Телезвезду настолько растрогал подарок, что она еле-еле сдерживала слезы.

Когда Лера открыла коробку, то увидела на подносе шикарный торт со своей миниатюрной копией. Члены съемочной группы отметили, что угощение для знаменитости приготовил известный кондитер Ренат Агзамов.

Здесь-то Кудрявцева дала волю эмоциям.

"Я вас всех очень люблю! Спасибо вам большое!" – произнесла телеведущая, плача от счастья.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Лера заслужила такой шикарный подарок.

"Как это мило и круто", "Лерочка, какая ты счастливая", "Как трогательно", "Лера! Оставайтесь такой очаровательной, обаятельной и привлекательной! Всех благ", – прокомментировали подписчики.

Ранее телезвезда рассказала о самых тяжелых моментах съемок "Секрета на миллион". Лера призналась, что пропускает через себя каждое откровение своих гостей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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