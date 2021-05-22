Самые эпатажные за всю историю "Евровидения": чьи выступления шокировали зрителей

Самые эпатажные за всю историю "Евровидения": чьи выступления шокировали зрителей
Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/www.globallookpress.com
Яркие номера запомнились надолго

Сегодня, 22 мая, состоится финал "Евровидения". От нашей страны в Роттердаме выступает певица Манижа. Предлагаем вспомнить, какие выступления за всю историю международного музыкального конкурса стали самыми эпатажными.

2002 год

Тогда Словению на конкурсе представляли трое мужчин, переодетых в стюардесс. Их наряды красного цвета запомнились многим. Участники исполнили песню Samo Ljubezen ("Только любовь") и заняли 13-ое место. Это стало одним из первых появлений трансвеститов на большой сцене.

2006 год

Азис Мразиш вместе с певицей Марианной Поповой представлял на "Евровидении" Болгарию. Несмотря на то, что фрик вышел на сцену ближе к концу номера, его появление произвело настоящий фурор. Дуэту отдали 17-ое место.

В том же году зрителей шокировали участники из Финляндии. Одетые в пугающие костюмы музыканты из рок-группы Lordi прогремели на всю Грецию, впоследствии заняв первое место.

2008 год

На "Евровидении-2008" Ирландию представляла игрушка в виде птицы. Когда необычного участника вывезли на сцену, вокруг него развернулось настоящее веселье. Танцоры и певцы дополняли выступление пернатого. Однако происходящее на сцене не впечатлило зрителей, поэтому до финала Ирландия не дошла.

2014 год

От Австрии на международный песенный конкурс приехала Кончита Вурст – бородатая женщина с шикарной шевелюрой. Выступление и необычный внешний вид певицы настолько понравились публике, что ей присудили первое место. 

Ранее стало о том, что участница "Евровидения-2021" от Молдовы Наталья Гордиенко установила новый рекорд. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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