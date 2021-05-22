Сам певец отрицает причастность к этому делу

Певца и композитора Юлиана обвинили в том, что он втерся в доверие к Людмиле Зыкиной для того, чтобы в дальнейшем получить часть ее наследства.

Напомним, Людмилы Георгиевны не стало 1 июля 2009 года. После смерти артистки встал вопрос – кому достанется ее имущество. Речь шла об апартаментах, автомобилях, произведениях искусства и накоплениях в иностранной валюте.

Ходили слухи, что часть наследства покойной звезды перешла ее фавориту Юлиану. Певец и артистка познакомились абсолютно случайно. Так вышло, что они остановились в одной и той же гостинице. Однажды Зыкина заметила исполнителя в коридоре и предложила ему попробовать домашние котлеты. Молодой человек не смог отказаться.

После этого Юлиан и Людмила Георгиевна начали общаться. Зыкина сильно полюбила артиста. Она относилась к певцу как к родному сыну.

После кончины исполнительницы хита "Течет река Волга" композитор заявил, что не имеет отношения к ее имуществу. Однако подруги Зыкиной считают по-другому, передает НТВ.

Так, по словам Эльвиры Митрофановой, Юлиан не имел права играть на материнских чувствах Людмилы Георгиевны.

"Он спел одну песню и решил, что он может таким образом претендовать на какие-то родственные отношения с ней", – высказалась женщина.

Другая приятельница певицы, Елена Лосева, считает, что он использовал дружбу с артисткой ради достижения своих корыстных целей. Мол, Юлиан был альфонсом, извлекающим выгоду из общения с влиятельными взрослыми женщинами.

Ранее стало известно о том, что Зыкина отомстила известной певице за невыполненный приказ.