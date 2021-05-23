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Анфиса Чехова подумывает насовсем перебраться в США, поскольку, как отметила она в эфире шоу "Ты не поверишь!" на НТВ, в России ей стало очень неуютно.
Не так давно телезвезда решила устроить себе отдых в Майами. Она провела там месяц, чего в итоге ей оказалось мало. Чехова отметила, что больше всего за границей ее поразило отношение девушек к своему внешнему виду: пухлые не стесняются ходить в коротких юбках, показывая все особенности фигуры, которые далеко не всем в России пришлись бы по нраву.
Ведущая отметила, что такое отношение к внешности повлияло на нее – она впервые купила себе ультракороткое платье, несмотря на проглядывающий целлюлит. Позволить себе такого в России она бы не смогла, поскольку тут девушка должна излишне хорошо выглядеть.
"В России очень много стало цинизма, фриковства, это не моя история. Возможно, чуть-чуть я от славы устала", – отметила она.
Чехова рассказала, что уехать за рубеж насовсем хочет и ее сын Соломон. Сейчас в России их ничего не держит. Единственное, что останавливает звезду от эмиграции – нехватка средств. Работать в США ей пока негде, а для того, чтобы обеспечивать должным образом себя и ребенка нужно получать, по меньшей мере, около миллиона рублей в месяц. За аренду невыдающийся квартиры придется ежемесячно отдавать 135 тыс. рублей, обеды в ресторанах обходятся минимум в 4,5 тысячи рублей за один раз.
Тем не менее, Анфиса Чехова заявила, что намеревается исполнить свою американскую мечту не смотря ни на что.
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