Сегодняшней ночью отгремел финал "Евровидения-2021". В этом году битва была по-настоящему напряженной. И пока одни зрители следили за борьбой Швейцарии и Франции за первое место, другие пользователи Сети посмеивались над Великобританией, представитель которой по итогам голосования профессионального жюри набрал ноль баллов.

Однако после того, как начали оглашать результаты зрительского голосования, многим стало несмешно, потому что и в этом случае Джеймс Ньюман не получил ни одного балла.

Сам артист сначала в шутку предположил, что получит хотя бы один голос зрителей. Кажется, что неловко себя почувствовали даже ведущие шоу, которые долго медлили, прежде чем сообщить итоги. Зал тут же наполнился неодобрительным гулом. Этот результат стал худшим за всю историю музыкального конкурса с момента введения новой системы голосования.

Но свой результат Ньюман встретил достойно. Он и его команда начали улыбаться, поднимая над головами флаг Великобритании.

Сейчас в Сети активно обсуждают вовсе не победу Италии, а именно 0 баллов Великобритании. Поклонники "Евровидения" стараются поддержать артиста, который, к слову, не единственный, кто получил 0 баллов от зрителей.

"Вот что значит выйти из ЕС и пойти на ЕВРОвидение", "Зрительское голосование еще никогда не было настолько драматичным, какие это были американские горки", "Нидерланды: ребята, я могу объяснить. Испания: вы получили 0 баллов от телезрителей, и у вас есть 11 баллов от жюри? У меня только 6! Германия: 6 очков? У меня только 3! Великобритания: вы, ребята, получили баллы?", "Вы получаете ноль очков, вы тоже получаете ноль очков, все получают ноль очков", "Эта компашка с 0 баллами как мы с друзьями после экзамена по линейной алгебре",

– пошутили в Сети.

В "Твиттере" пошутили картинкой, отсылающей к эпизоду из сериала "Игры престолов", где во время застолья убили отказавшегося выполнять обещание жениться на дочери лорда Фрейя Роба Старка с его новой возлюбленной – это было воспринято Фрейем как предательство. Пользователи использовали этот момент в качестве отсылки к выходу Великобритании из Евросоюза.

UK getting 0 points at #Eurovision be like: pic.twitter.com/nnaaNRjoqU