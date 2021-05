Победу на "Евровидении" в этом году одержала итальянская группа Måneskin, состоящая из четырех человек: басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи, барабанщика Итана Торкио и вокалиста Дамиано Давида. Последний был так рад результатам конкурса, что от навалившейся на него бури эмоций неожиданно порвал штаны прямо на сцене.

На официальной странице "Евровидения" в "Твиттере" опубликовали победное видео-обращение участников коллектива. На кадрах они благодарят публику за отданные им голоса. Большинство музыкантов старались вести себя сдержано, вокалист же не скрывал своего восторга: он неудачно запрыгнул на коллегу, широко закинув ногу, продолжив скакать по сцене с криками восторга. Выдохнувшись, он прилег на лестнице, в этот момент басистка обратила внимание на произошедшее с его штанами между ног – там красовалась огромная дыра.

"О, у тебя штаны порвались", – сказала она, тыкнув туда пальцем. В ответ все участники группы рассмеялись.

🇮🇹@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3