Победитель "Евровидения-2021" оконфузился на сцене после оглашения результатов

Победитель "Евровидения-2021" оконфузился на сцене после оглашения результатов
Фото: Soeren Stache/dpa/www.globallookpress.com
Певец от радости порвал штаны в самом интересном месте

Победу на "Евровидении" в этом году одержала итальянская группа Måneskin, состоящая из четырех человек: басистки Виктории Де Анжелис, гитариста Томаса Раджи, барабанщика Итана Торкио и вокалиста Дамиано Давида. Последний был так рад результатам конкурса, что от навалившейся на него бури эмоций неожиданно порвал штаны прямо на сцене.

На официальной странице "Евровидения" в "Твиттере" опубликовали победное видео-обращение участников коллектива. На кадрах они благодарят публику за отданные им голоса. Большинство музыкантов старались вести себя сдержано, вокалист же не скрывал своего восторга: он неудачно запрыгнул на коллегу, широко закинув ногу, продолжив скакать по сцене с криками восторга. Выдохнувшись, он прилег на лестнице, в этот момент басистка обратила внимание на произошедшее с его штанами между ног – там красовалась огромная дыра. 

"О, у тебя штаны порвались", – сказала она, тыкнув туда пальцем. В ответ все участники группы рассмеялись. 

К слову, Дамиано угодил в неприятную ситуацию во время оглашения результатов конкурса. В один момент камеру навели на место, где сидела музыкальная группа – в прямом эфире показали, как музыкант склонился над столом, будто что-то там нюхает. Зрители заподозрили его в приеме запрещенных веществ, которое объясняло его слишком приподнятое настроение. Сам вокалист во время пресс-конференции прокомментировал инцедент, заявив, что он не употребляет наркотики. 

В этом году конкурс закончился со скандалом – Великобритании, которая вышла из состава Евросоюза, не дали ни одного балла. Зрители эмоционально отреагировали на произошедшее.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость233529
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Итальянский рок???? вы серьёзно??????
Гость233529
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еще раз убеждаюсь в том что с каждым годом выигрывает всё большее и большее "музыкальное <цензура>", поэтому уже давно не смотрю этот "чудо-фестиваль". Манижа отстой полнейший, очередная попытка поцеловать запад в их толстую <цензура>, дескать посмотрите какие мы острые социальные вопросы в песне поднимаем.
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