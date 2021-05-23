Почему могилу Джигарханяна сравняли с землей: друг семьи дал ответ

Почему могилу Джигарханяна сравняли с землей: друг семьи дал ответ
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонников народного артиста успокоили

Накануне в Сети распространились свежие фотографии могилы Армена Джигарханяна. Многим интернет-пользователям кадры показались ужасающими: место захоронения легендарного актера почти сравняли с землей. На погосте было лишь несколько цветов, деревянный покосившийся крест, а портрет народного артиста поставили прямо на землю. 

Часть поклонников тут же начала бить тревогу. Мол, как же так, великий артист, а даже ограды нет. Другие предположили, что могилу Армена Борисовича сравняли с землей, чтобы возвести на месте его захоронения монумент. 

Как выяснилось, догадки последних оказались верными. Знакомый семьи Джигарханяна подтвердил РИА ФАН, что в скором времени на Ваганьковском кладбище будет установлен памятник. 

"Собираются устанавливать постоянный памятник, так всегда делается. По этой же причине нет оградки. Сразу ставить нельзя – надо, чтобы земля осела", 

– объяснил осведомленный источник. 

При этом друг семьи не стал уточнять, когда именно на месте захоронения Армена Борисовича появится монумент. 

Напомним, что Джигарханян скончался в ноябре прошлого года. Актеру, сыгравшему 368 фильмах, было 85 лет. 

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская убралась на могиле Джигарханяна. При этом весь процесс снимали журналисты. По словам пианистки, кроме нее, в окружении народного артиста на нашлось человека, который смог бы найти время для того, чтобы привести неухоженную могилу Джигарханяна в порядок. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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