Умерла звезда фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"

Умерла звезда фильма "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен"
Фото: pixabay.com
Актрисе был 81 год

Не стало Нины Шацкой. Звезда советского кинематографа скончалась на 82-м году жизни. 

О смерти актрисы сообщило сообщество "Профком Таганка" на своей официальной странице в "Фейсбуке". Причины смерти не уточняются. Время и место прощания также неизвестны. 

Известно, что в 2014 году артистка, которая долгое время работала в Театре на Таганке, оставила сцену. В последнее время она болела и почти не выходила из дома. 

За свою карьеру Шацкая сыграла в 16 фильмах, в том числе и в культовой киноленте "Добро пожаловать, или Посторонним ход воспрещен", где исполнила роль пионервожатой. Также она играла в известных постановках. Например, в "А зори здесь тихие" она появилась в роли Жени Комельковой, а в "Мастере и Маргарите" Нина Сергеевна исполнила главную роль. 

Будущая артистка появилась на свет в 1940 году. В 1963 году окончила Государственный институт театрального искусства, а с 1964 году начала играть на сцене Театра на Таганке. В 2008 году была удостоена звания заслуженной артистки России. 

Шацкая дважды была замужем. Ее первым избранником стал Валерий Золотухин, которому она подарила сына Дениса. В 1977 году пара развелась. В 1982 году Нина Сергеевна вышла замуж за Леонида Филатова. Актера не стало в 2003 году. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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