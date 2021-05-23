Таинство прошло в Храме Всех Святых

В минувшую пятницу племянник Аллы Пугачевой Влад крестил свою маленькую дочь. Торжество состоялось в Храме Всех Святых. Родственник Примадонны не так давно женился на бухгалтере из Казани по имени Гузель, а девять месяцев назад у пары родилась малышка, которую назвали Аллой.

Поздравить племянника Аллы Борисовны и его супругу приехали их друзья. Среди гостей оказалась и Анна Калашникова, которая поделилась подробностями таинства.

По словам актрисы, с Владом она познакомилась на съемках.

"Я счастлива была присутствовать на крестинах их очаровательной дочки Аллочки. Мне кажется, Алла очень похожа на Аллу Борисовну. Особенно цветом глаз",

– написала звезда сериала "Даешь молодежь" в своем "Инстаграме".

Однако, судя по всему, сама Примадонна на крестины своей внучки не явилась. О причинах остается лишь догадываться. Возможно, все дело в давнем конфликте родственников.

Несколько лет назад Алла Борисовна потеряла своего брата Евгения. После смерти близкого человека звезда помогла своему племяннику и его маленькому сыну, подарив им квартиру в районе метро Динамо.

Однако позже отношения родственников испортились. Примадонне даже пришлось забрать сына у нерадивого племянника, пристрастившегося к запрещенным веществам. Самого же Влада певица отправила на лечение в Израиль.

Опеку над мальчиком Женей взял водитель Пугачевой. Сейчас внучатый племянник Пугачевой живет в его семье.

С квартиры на Динамо, кстати, Владу и его супруге пришлось съехать, потому что здание было признано аварийным. Теперь родственники Аллы Борисовны живут на Ходынке.