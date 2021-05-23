Макеева показала кадры с предполагаемой свадьбы

Макеева показала кадры с предполагаемой свадьбы
Анастасия Макеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Избранником артистки стал многодетный отец, который оставил ради нее семью

Актриса Анастасия Макеева объявила, что вышла замуж. На своей странице в "Инстаграме" она опубликовала видео-ролик со своим возлюбленным Романом Мальковым, указав, что торжество прошло в неожиданном формате. 

На видео артистка одета в в белоснежно-золотистое платье с перламутровым отливом, ее избранник в стогом костуме без пиджака. Пара в этот момент танцует под водой, плавают вместе и проникновенно смотрят друг другу в глаза. В этот момент на заднем плане играет исполненная самой Анастасией композиция.

"Я вышла замуж под водой!" – написала она.

В комментариях поклонники пришли в восторг от видео, засыпав артистку комплиментами. 

"О Боже! Как красиво! Поздравляю вас молодые! Счастья и нежности вашей паре", "Очень круто! От просмотра дыхание замирает!", – пишут пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Некоторые решили пошутить, что после просмотра ролика у них остался лишь один вопрос к Макеевой – "где тетка из ЗАГСа". Сомнение у народа вызвало и то, что звезда не указала дату торжественного события. Они предположили, что Анастасия попросту сняла своего возлюбленного в музыкальном клипе, поскольку обручальных колец у них на руках они не заметили. 

Роман Анастасии Макеевой и Романа Малькова обернулся грандиозным скандалом. Мужчина ушел от супруги, которая родила ему четверых детей. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

новости партнеров

"Это неправда": Захарова обвинила австрийского министра во вранье об отношениях РФ и ЕС

Глава МИД Австрии ранее заявил, что наша страна не хочет диалога с европейскими государствами

Старания Байдена в отношении России ударят по геополитическим позициям Украины - СМИ

Журналисты рассказали о подноготной встречи представителей Вашингтона и Москвы для Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей