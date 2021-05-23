Политик считает, что певицу не следовало посылать на конкурс

По итогам песенного конкурса "Евровидение-2021" Россия вошла в десятку лучших конкурсантов, заняв девятое место. На представляющую страну певицу Манижу, которую после выдвижения не особо жаловали на родине, подвергли серьезной критике. Отреагировал и политик Владимир Жириновский, который расценил результаты как "настоящий позор" страны.

"Великая страна – и девятое место! Почему?!", – приводит его слова РИА "Новости".

Он полагает, что Манижу с ее песней не следовало пускать на "Евровидение", поскольку артистка совершенно не соответствовала тому, за что обычно голосуют граждане Европы.

Жириновский считает, что для победы на конкурсе артист должен обладать изюминкой, а не "просто выйти и открывать рот". При ее отсутствии не поможет ни красивый голос, ни музыка, ни слова песни.

Политик вспомнил, что в 2014 году по такому принципу победу одержал конкурсант из Австрии Томас Нойвирт, или более запомнившийся зрителю по псевдониму Кончита Вюрст. Он отметил, что певица могла быть сколь угодно хорошей, красивой и чистой, но Европе этого не требуется.

"Как и эта "Машина" – не надо было ее посылать, но послали: 9 место. Кто отвечать сейчас будет за это?", – заключил он.

Победителем "Евровидения" в этом году стала рок-группа Måneskin. После оглашения результатов вокалист коллектива так сильно обрадовался, что случайно порвал штаны прямо на сцене.