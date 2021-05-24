Из-за России: Украина потребовала изменения правил "Евровидения"

Незалежная не хочет, чтобы наша страна оценивала их участников

Представитель профессионального жюри "Евровидения-2021" от Украины Игорь Кондратюк потребовал изменить правила, которые действуют на международном песенном конкурсе.

Как сообщает "Обозреватель", Кондратюк выступил за корректировку процедуры оценивания выступлений двух стран – Украины и России.

По словам Игоря, оргкомитет "Евровидения" должен избавить Незалежную от необходимости оценивать участника из нашей страны. Россия же, наоборот, не должна ставить баллов артисту из Украины, передает URA.RU.

"Я считаю аморальным оценивать что-либо и кого-либо, кто представляет страну-агрессора!" – высказался украинец.

Эксперт заявил, что участники из РФ всегда должны быть на последнем месте. Причем неважно, о каком виде соревнований идет речь, добавляет ОСН

Ранее стало известно, что Владимир Жириновский назвал певицу Манижу, представляющую РФ на конкурсе в этом году, позором. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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