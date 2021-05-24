Почему Стоцкая два года скрывала свой развод с супругом

Почему Стоцкая два года скрывала свой развод с супругом
Анастасия Стоцкая. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певице нужно было время, чтобы прийти в себя

В марте общественность потрясла неожиданная новость – Анастасия Стоцкая развелась с мужем Сергеем Абгаряном. Свой новый статус певица скрывала в течение двух лет. И только сейчас она решила объяснить, почему не рассказывала фанатам об изменениях в личной жизни.

Откровения Стоцкой прозвучали в эфире передачи "Звезды сошлись". Артистка заявила, что ей потребовалось некоторое время, чтобы отойти от разрыва.

"Тогда я была не готова говорить. Вопросы вызвали бы во мне болезненные моменты", – отметила Анастасия.

Знаменитость призналась, что тяжело переживала развод с Абгаряном. В какой-то момент певица поняла, что нужно тщательно оберегать свою личную жизнь от посторонних глаз.

Также Стоцкая рассказала, как ее дети восприняли новость о расставании родителей. Напомним, в браке Анастасии и Сергея появились сын Александр и дочь Вера. Сейчас наследникам исполнительницы девять лет и четыре года соответственно.

По словам артистки, она не сразу сообщила сыну о разводе. Сначала знаменитость задавала наводящие вопросы, чтобы минимизировать детскую травму.

Певица добавила, что Александр чувствовал витавшее в воздухе напряжение. Когда родители мальчика развелись, он впал в уныние. Однако благодаря тому, что Стоцкая и Абгарян сумели сохранить теплые отношения, ребенок вскоре адаптировался к новой семейной ситуации.

Сергей продолжает принимать активное участие в воспитании наследников. Изменилось только то, что теперь бывшие супруги живут в разных домах.

Ранее Стоцкая прокомментировала скандал с Анастасией Макеевой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии

Журналиста задержали правоохранители прямо на борту

Старания Байдена в отношении России ударят по геополитическим позициям Украины - СМИ

Журналисты рассказали о подноготной встречи представителей Вашингтона и Москвы для Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей