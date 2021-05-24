Певица составила портрет идеального претендента на победу

Певица Катрина Лесканич, которая представляла Великобританию на "Евровидении-1997" и заняла первое место, прокомментировала скандал с Англией на отгремевшем в минувшую субботу международном конкурсе.

Напомним, британский певец Джеймс Ньюман не получил от других стран ни одного балла. Таким образом, Великобритания заняла последнее место на "Евровидении".

Жители страны считают, что причина такого оглушительного провала кроется в политике. Однако Катрина Лесканич придерживается другой точки зрения.

"Неразумно предполагать, что так много стран были настроены против Великобритании, когда большое количество музыкальных артистов отсюда любимы во всем мире и признаны за их гениальность", – высказалась певица.

По ее мнению, за все эти годы Англия отправляла на конкурс довольно много неопытных артистов, которые не могли "создать волшебства" в день выступления. Лесканич добавила, что представленные песни в основном были заурядными, передает издание The Sun.

Наблюдая за шоу, Катрина пришла к выводу, что конкуренция на "Евровидении" была жесткой. Певица отметила – большинство участников показали такие номера, после которых нельзя было усомниться в их профессионализме и таланте.

Что касается Ньюмана, то он, как считает Лесканич, является замечательным автором песен. Однако исполнителю не хватило харизматичности и уверенности в себе, пишет РИА ФАН.

Экс-победительница "Евровидения" заявила – чтобы Британия выиграла, необходимо отправить на конкурс опытного артиста, который написал немало хитов и который знает, как владеть сценой и оказывать драматическое влияние. Также участник должен быть привлекательным внешне и попадать в ноты.

Ранее интернет-пользователи отреагировали на нулевой балл Великобритании.