Актриса осталась в хороших отношениях с экс-избранником

Новой героиней передачи "Судьба человека" стала Евгения Дмитриева. Актриса объяснила, почему распался союз с ее первым мужем Андреем Кайковым.

Дмитриева и Кайков познакомились во время учебы в Щепкинском училище. Спустя некоторое время между артистами вспыхнули чувства. После свадьбы молодожены переехали в общежитие. Однако их брак продлился недолго. Спустя два года Евгения и Андрей расстались.

В апреле прошлого года бывший избранник звезды сериала "Склифосовский" побывал в гостях у Бориса Корчевникова. Тогда артист рассказал, что причиной разрыва с женой стали загруженный рабочий график и разные интересы.

Дмитриева согласилась с версией Кайкова.

"В какой-то момент чувство, видимо, остыло", – высказалась знаменитость.

При этом актриса не жалеет о том, что в ее жизни была любовная история с печальным концом. Ведь, будучи студенткой, Евгения пережила настоящее счастье.

О наследниках в тот период супруги не думали. На первый план выходила учеба, а потом – работа. Однажды Дмитриевой предложили стать ассистентом на курсе, и артистка согласилась. В ее обязанности входило взаимодействие со студентами.

Данная работа занимала много времени, поэтому Евгении было некогда мечтать о детях.

Спустя некоторое время Дмитриева снова вышла замуж. Мужем актрисы стал ее бывший студент Владимир Киммельман. Супруги воспитывают двоих детей – 9-летнего Марка и 2-летнюю Марию. С Кайковым кинозвезда осталась в хороших отношениях.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как сложилась судьба Дмитриевой.