По словам мужчины, место захоронения уже привели в порядок

На днях поклонники Армена Джигарханяна увидели в Сети свежие фотографии могилы артиста. Неравнодушные пользователи пришли в ужас, ведь на место захоронения легендарного актера просто сравняли с землей, а его черно-белый портер просто поставили на пол, прислонив к покосившемуся деревянному кресту. Друг народного артиста Артур Согомонян решил объяснить фанатам, почему так произошло.

Мужчина недовольно отметил, что обсуждения в Сети – "просто маразм". По словам Согомоняна, холм утрамбовали, чтобы в будущем установить на этом месте памятник Армену Борисовичу. Если бы этого не сделали, монумент мог бы просесть. Однако любители скандалов в это время сфотографировали могилу и опубликовали снимки.

"Даже не хочется эту историю комментировать. Сейчас все восстановлено. Готовим место к установке памятника. Продолжается конкурс, есть несколько предложений от скульпторов",

– рассказал друг семьи "Комсомольской правде".

Памятник будет установлен в первую годовщину смерти народного артиста, как это принято, согласно армянским традициям. О том, как монумент будет выглядеть, и из какого он будет материала, пока неясно.

Кстати, ограды на могиле Джигарханяна не будет.

"Если вы посмотрите на памятники великим людям, таким как Есенин, Высоцкий, Абдулов, у них на могилах нет никаких оград",

– добавил Согомонян, объяснив, что это делается для того, чтобы поклонники имели возможность спокойно подойти к месту захоронения и возложить цветы.

Напомним, что Джигарханян скончался в ноябре прошлого года. Актеру, который за свою долгую карьеру сыграл 368 фильмах, было 85 лет.

