"Просто маразм": друг пришел в ярость из-за скандала с могилой Джигарханяна

"Просто маразм": друг пришел в ярость из-за скандала с могилой Джигарханяна
Армен Джигарханян. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
По словам мужчины, место захоронения уже привели в порядок

На днях поклонники Армена Джигарханяна увидели в Сети свежие фотографии могилы артиста. Неравнодушные пользователи пришли в ужас, ведь на место захоронения легендарного актера просто сравняли с землей, а его черно-белый портер просто поставили на пол, прислонив к покосившемуся деревянному кресту. Друг народного артиста Артур Согомонян решил объяснить фанатам, почему так произошло. 

Мужчина недовольно отметил, что обсуждения в Сети – "просто маразм". По словам Согомоняна, холм утрамбовали, чтобы в будущем установить на этом месте памятник Армену Борисовичу. Если бы этого не сделали, монумент мог бы просесть. Однако любители скандалов в это время сфотографировали могилу и опубликовали снимки. 

"Даже не хочется эту историю комментировать. Сейчас все восстановлено. Готовим место к установке памятника. Продолжается конкурс, есть несколько предложений от скульпторов",

рассказал друг семьи "Комсомольской правде". 

Памятник будет установлен в первую годовщину смерти народного артиста, как это принято, согласно армянским традициям. О том, как монумент будет выглядеть, и из какого он будет материала, пока неясно. 

Кстати, ограды на могиле Джигарханяна не будет. 

"Если вы посмотрите на памятники великим людям, таким как Есенин, Высоцкий, Абдулов, у них на могилах нет никаких оград", 

– добавил Согомонян, объяснив, что это делается для того, чтобы поклонники имели возможность спокойно подойти к месту захоронения и возложить цветы. 

Напомним, что Джигарханян скончался в ноябре прошлого года. Актеру, который за свою долгую карьеру сыграл 368 фильмах, было 85 лет. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Лукашенко отправил истребитель на перехват самолета с оппозиционером - ему грозит смертная казнь в Белоруссии

Журналиста задержали правоохранители прямо на борту

Украинские власти обвинили Россию в организации посадки лайнера Ryanair

Москва является "выгодоприобретателем в сложившейся ситуации", уверены в администрации

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей