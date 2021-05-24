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Не так давно публика узнала, что в скором времени Елизавета Арзамасова и Илья Авербух станут родителями. Актриса не стала скрывать свое интересное положение, а теперь с удовольствием делится с поклонниками кадрами, на которых заметен уже заметно округлившийся животик.
В этот раз на странице "папиной дочки" появилась фотография, на которой она запечатлена в длинном обтягивающем платье черного цвета. Главной изюминкой наряда стали открытые плечи и глубокое декольте, которое красиво подчеркнуло достоинства Арзамасовой. Образ она дополнила туфлями в тон платью.
"Ну и для бодрости!"
– подписала снимок знаменитость.
Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Поклонники сравнили Елизавету с голливудской дивой, другие же отметили, что за последнее время актриса заметно похорошела.
"Великолепный образ! Спасибо, Лиз что радуете и себя, и нас таким разнообразием стилей и нарядов! Все просто супер!", "Женский идеал красоты!", "Вау! Голливуд в лучших традициях", "Ох, ты! Элегантно", "Какая роскошная красавица! Вы умеете быть разной", "Хороша", "Такой кайф наблюдать! То милая девочка на фото, то роковая женщина",
– восхитились в комментариях.
Напомним, что в конце апреля Арзамасова и Авербух рассказали, что в скором времени их семью ждет пополнение. Пара решила поделиться радостной новостью до того, как их разоблачат "наблюдатели".
Позже 16-летний сын фигуриста намекнул на пол будущего ребенка.
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