"Роковая женщина": беременная Арзамасова восхитила снимком в платье с глубоким декольте

"Роковая женщина": беременная Арзамасова восхитила снимком в платье с глубоким декольте
Елизавета Арзамасова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники оценили элегантный образ актрисы

Не так давно публика узнала, что в скором времени Елизавета Арзамасова и Илья Авербух станут родителями. Актриса не стала скрывать свое интересное положение, а теперь с удовольствием делится с поклонниками кадрами, на которых заметен уже заметно округлившийся животик. 

В этот раз на странице "папиной дочки" появилась фотография, на которой она запечатлена в длинном обтягивающем платье черного цвета. Главной изюминкой наряда стали открытые плечи и глубокое декольте, которое красиво подчеркнуло достоинства Арзамасовой. Образ она дополнила туфлями в тон платью. 

"Ну и для бодрости!"

– подписала снимок знаменитость. 

Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать. Поклонники сравнили Елизавету с голливудской дивой, другие же отметили, что за последнее время актриса заметно похорошела. 

"Великолепный образ! Спасибо, Лиз что радуете и себя, и нас таким разнообразием стилей и нарядов! Все просто супер!", "Женский идеал красоты!", "Вау! Голливуд в лучших традициях", "Ох, ты! Элегантно", "Какая роскошная красавица! Вы умеете быть разной", "Хороша", "Такой кайф наблюдать! То милая девочка на фото, то роковая женщина", 

– восхитились в комментариях. 

Напомним, что в конце апреля Арзамасова и Авербух рассказали, что в скором времени их семью ждет пополнение. Пара решила поделиться радостной новостью до того, как их разоблачат "наблюдатели". 

Позже 16-летний сын фигуриста намекнул на пол будущего ребенка. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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