Телеведущая якобы решила отдохнуть от избранника

Вот уже некоторое время по Сети распространяются слухи о скором разводе Насти Ивлеевой и Алексея Узенюка, более известного под псевдонимом Элджей. Некоторые обратили внимание на тот факт, что телезвезда перестала носить обручальное кольцо. Теперь же появилась информация, что пара решила разъехаться.

Знакомые ведущей трэвел-шоу "Орел и решка" рассказали, что Ивлеева и Элджей захотели отдохнуть друг от друга. Время, которое блогер и рэпер проводят по отдельности, нужно им для того, чтобы подумать о своем будущем.

По некоторым данным, Узенюк решил остаться в их шикарном загородном доме. Настя же на время переехала в квартиру, расположенную в центре Москвы – на Патриарших прудах.

За аренду квартиры площадью 128 квадратных метров телеведущая ежемесячно будет платить 210 тысяч рублей, передает "Комсомольская Правда".

Говорят, что кризис в отношениях знаменитостей начался из-за разных интересов. Поначалу у обоих не было возможности как следует узнать друг друга, так как они редко бывали дома – Настя пропадала на съемках, а Алексей разъезжал по гастролям. Когда же паре выпал долгожданный шанс побыть вместе, здесь-то и раскрылись их различия. Элджей якобы любит проводить время в домашней обстановке, а Ивлееву постоянно тянет на вечеринки.

Остается только гадать, действительно ли супруги переживают сложные времена. Они сами стараются лишний раз не затрагивать тему брака.

Ранее нумеролог Клара Кузденбаева прокомментировала слухи о разводе звезд.