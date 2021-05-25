Манижа раскрыла настоящее отношение к ней иностранцев на "Евровидении"

Манижа раскрыла настоящее отношение к ней иностранцев на "Евровидении"
Манижа. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица отметила, что ее композиция вызвала отклик в сердцах многих людей

Накануне певица Манижа Сангин, которая представила Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", появилась на передаче "Вечерний Ургант". Исполнительница хита Russian Woman рассказала, с каким отношением со стороны иностранцев она столкнулась.

Сангин развеяла стереотип о том, что к жителям нашей страны за границей относятся плохо.

"На протяжении всего "Евровидения", эти две недели, европейцы очень тепло принимали меня", – отметила Манижа.

Телеведущий Иван Ургант в шутку удивился словам певицы. Свою реакцию он объяснил тем, что россияне считаются главными врагами для Европы.

По словам артистки, иностранцы и подумать не могли, что навязанные фильмами и средствами массовой информации стереотипы о России отличаются от действительности. Выступление Сангин заставило их взглянуть на РФ под другим углом.

Манижа призналась Урганту – она осталась довольна произведенным на европейцев эффектом.

Артистка заявила, что ее песня Russian Woman произвела настоящий фурор. До сих пор певице пишет большое количество иностранцев. Также после выступления в Роттердаме к ней подходили жители разных стран и вручали письма со словами восхищения и благодарности, передает телеканал "360".

Напомним, на музыкальном конкурсе Манижа заняла девятое место. Победу на "Евровидении" одержала итальянская рок-группа Måneskin. Также в тройку лидеров вошли Франция и Швейцария.

Ранее стало известно о том, что Украина потребовала изменения правил "Евровидения". Незалежная хочет добиться того, чтобы взаимное оценивание участников между ней и Россией было отменено. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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