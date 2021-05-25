"Спасибо за нашу юность": Пресняков нежно поздравил Орбакайте с 50-летием

"Спасибо за нашу юность": Пресняков нежно поздравил Орбакайте с 50-летием
Владимир Пресняков. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Интернет-пользователи отметили благородство поступка артиста

Сегодня, 25 мая, Кристине Орбакайте исполняется 50 лет. Одним из первых дочь Аллы Пугачевой поздравил ее бывший избранник Владимир Пресняков.

В личном микроблоге артист опубликовал архивную фотографию, на которой он запечатлен в компании Кристины и их общего сына Никиты.

Снимок Владимир сопроводил трогательным текстом. Музыкант отметил – он невероятно рад тому, что 50 лет назад Орбакайте появилась на свет. Главным подарком, который певица сделала возлюбленному, стал наследник.

"Спасибо огромное Тебе за него. Спасибо за нашу юность", - написал Пресняков.

Певец счастлив, что много лет назад судьба свела его с Кристиной. Владимир добавил – они должны были встретиться, чтобы воплотить в жизнь общие планы, извлечь уроки из различных ситуаций и, главное, подарить миру сына.

Пользователи Сети присоединились к поздравлениям. Некоторые акцентировали внимание на том, что история Преснякова и Орбакайте – это пример того, какими должны быть отношения между бывшими возлюбленными.

"Как трогательно и нежно! Большое счастье, что можно быть таким благодарным человеком", "Какой вы, Володя, настоящий и искренний. Первый поздравил, и это до слез красивый поступок к бывшей любимой женщине", "Это была самая крутая пара", – высказались подписчики.

Напомним, Владимир и Кристина встречались с 1986 по 1997 годы. В 1991 году у пары родился сын Никита.

Ранее стало известно о том, что Никита Пресняков отказался звать на день рождения родных. Свое 30-летие он отметил в кругу друзей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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